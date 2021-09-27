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15:42, 27 сентября 2021 года В посёлке Змиёвка прошли командно-штабные учения Задача – отработать взаимодействие МЧС с другими ведомствами и службами района.





В посёлке Змиёвка прошли командно-штабные учения. По легенде учений порывистый ветер стал причиной обрыва электропередач в Свердловском районе. Без света остались жители Змиёвки. В результате условного ЧП ветер снёс крыши домов, а упавшие деревья повредили газопровод. Задача экстренных служб - в кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварий, подключить резервные источники питания и эвакуировать население в пункты временного размещения.



Свои действия показали спасатели, оперативно-выездная бригада электрических сетей и аварийная группа газовой службы. По второй вводной в двухэтажном доме произошёл взрыв бытового газа: это спровоцировало обрушение стены и пожар. Огнеборцы извлекли из-под завалов двух условных пострадавших и передали их медикам.





Юлия Сабельникова



