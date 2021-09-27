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15:59, 27 сентября 2021 года Четверо орловцев заблудились в лесу в минувшие выходные Все они найдены спасателями живыми и здоровыми.





25 сентября в орловских лесах заблудились четыре человека. В 15:20 спасателям позвонил мужчина, который потерялся вместе с женой и дочерью в окрестностях деревни Еленка. Они сами вышли на поле, но не знали, куда идти дальше. В 17:55 семью нашли полицейские.



Параллельно спасатели искали грибника, заблудившегося в окрестностях деревни Конёвка. Он также смог выйти на поле и не стал идти дальше. Приехавшие спасатели включили сирену, и мужчина спустя пару минут вышел на звук, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артём Ежаков



