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16:56, 27 сентября 2021 года В Орловской области за год увеличилась средняя и реальная зарплата Об этом можно судить, исходя из отчёта Орёлстата.





В Орловской области за год выросла средняя и реальная оплата труда. Об этом сказано в отчёте региональной службы статистики. Так, в июле 2021-го средняя зарплата на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях составила 34 604 рубля – на 8,7% больше, чем год назад. В сравнении с июнем текущего года она уменьшилась на 2 958 рублей.



Что касается реальной зарплаты, рассчитанной с учётом индекса потребительских цен, то за год она выросла на 1,5%.



В июле традиционно больше всех в регионе получали финансисты и страховщики – в среднем 55 000 рублей (на 6 270 рублей больше, чем в июне). На втором месте – госуправленцы с зарплатой в 49 169 рублей (+4 249 рублей).



Медики и соцработники получали в июле 31 493 рубля (-3 498). Намного более существенный провал по средней заработной плате произошёл у педагогов. За второй летний месяц они зарабатывали 19 882 рубля (-22 731 рубль). При этом стоит учесть, что в июне педагоги традиционно берут отпуска, выплаты за которые включались в статистические отчёты.





Артём Ежаков



