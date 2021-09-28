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18:03, 27 сентября 2021 года Юные орловские бадминтонисты – призёры всероссийского турнира Состязания под названием «Кубок двух морей» состоялись в Краснодарском крае.





Юные орловские бадминтонисты приняли участие во Всероссийском турнире «Кубок двух морей». Состязания состоялись в Краснодарском крае. В активе сборной Орловской области – три бронзовые награды. В женской парной категории до 11 лет третьими стали Мария Назарова и Тамара Рыманова. В женской парной категории до 17 лет бронзу взяла Людмила Яцко, среди спортсменок до 19 лет на третью ступень пьедестала в женской парной категории взошла Полина Гарбузова. Фото из группы Федерации бадминтона Орловской области





Анастасия Дорохова



