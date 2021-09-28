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18:50, 27 сентября 2021 года

Организаторы проекта Insight People встретились с перспективными блогерами Орловской области

Презентация проекта состоялась 24 сентября.


Организаторы проекта Insight People встретились с перспективными блогерами Орловской области. Представил проект Insight People блогер-миллионник Алексей Савко. 
 
Алексей Савко, блогер: «Задача - построить самое крупное сообщество блогеров Российской Федерации. Пока что. Мы закроем РФ, потом пойдем по СНГ, а дальше захватим весь мир».
 
Как говорят организаторы, это не шоу талантов, а поиск людей, которые за своё дело будут биться до конца, и тогда Insight People займётся контрактами с крупными рекламодателями. 
 
В каждом из 85 регионов России будет студия, и в Орле в том числе. Пока не разглашается где, но удивить должны точно. 
 
Ольга Долматова, организатор проекта Insight People: «Это будет для людей, живущих в Орле, которые действительно хотят дать выплеск своим желаниям, эмоциям, мыслям, действиям, тому, что они не могли реализовать. Мы даём студию, больше ста квадратных метров. Студию, где будут разные зоны - для танцев, пения, фоновые, кольцевые лампы».
 
Сейчас в стране уже открыто 20 студий. За успехом проекта можно наблюдать у самых популярных блогеров семьи Insight People. 
 
В Орле откроют студию и проведут кастинг, где определят 30 человек, которые будут представлять наш регион в проекте.


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Всеволод Трифонов
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