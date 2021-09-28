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21:20, 27 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщине завершается подготовка спецтехники к зиме, а также создается запас противогололёдных реагентов.

- Количество заразившихся коронавирусом – больше 120 в сутки. Преодолеть вирус поможет вакцинация.

- Доступ к интернету обеспечат самым отдалённым районам Орловской области. В регионе реализуют нацпроект «Цифровая экономика».

- Организаторы проекта Insight People встретились с перспективными блогерами Орловской области. Презентация проекта состоялась 24 сентября.

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