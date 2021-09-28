На Орловщине на четверть выросло производство электроники

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7:06, 28 сентября 2021 года
На Орловщине на четверть выросло производство электроникиПредприятия машиностроения принесли в региональный бюджет почти 2 миллиарда рублей.
В Орловской области за первые 7 месяцев текущего года предприятия машиностроения на 10% увеличили отгрузку собственной продукции. На 27,5% выросло производство электрооборудования, а изготовление компьютеров, электронных и оптических изделий подскочило на 24,7%.
Предприятия машиностроения принесли в региональный бюджет 1,95 миллиарда рублей (+4,8%). Около 160 этих организаций обеспечивают работой 12 тысяч орловцев.
В январе-июле индекс регионального промпроизводства вырос на 13,5%. Объем отгруженным товаров увеличился на 25,6% и был оценен в 99,1 миллиарда рублей, – сообщает
сайт областного правительства.
Артём Ежаков