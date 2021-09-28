28 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

Места и время работы прививочных пунктов опубликовала городская администрация.

В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 28 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19.



Сделать прививку можно по адресам: у л. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 12:00 до 19:00) ; ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 12:00 до 19:00) .



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).