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8:27, 28 сентября 2021 года Орловские студенты посоревновались в гиревом спорте В Орле стартовала спартакиада среди обучающихся колледжей и техникумов.





В рамках стартовавшей спартакиады среди обучающихся колледжей и техникумов, орловские студенты посоревновались в гиревом спорте.

Силой мерялись команды юношей. Победу в командном зачёте завоевали ребята из Орловского техникума путей сообщения. На втором месте — спортсмены Орловского автодорожного техникума, на третьем — Орловского технологического техникума.

Следующим этапом станут соревнования по армрестлингу, которые пройдут в середине октября.

Фото физкультурно-спортивного объединения «Юность России»





Анастасия Дорохова



