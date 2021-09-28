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8:27, 28 сентября 2021 года
Орловские студенты посоревновались в гиревом спортеВ Орле стартовала спартакиада среди обучающихся колледжей и техникумов.
В рамках стартовавшей спартакиады среди обучающихся колледжей и техникумов, орловские студенты посоревновались в гиревом спорте.
Силой мерялись команды юношей. Победу в командном зачёте завоевали ребята из Орловского техникума путей сообщения. На втором месте — спортсмены Орловского автодорожного техникума, на третьем — Орловского технологического техникума.
Следующим этапом станут соревнования по армрестлингу, которые пройдут в середине октября.
Анастасия Дорохова