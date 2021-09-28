Орловщина ежегодно закупает 150 комбайнов и 250 тракторов

Это позволяет своевременно обновлять парк сельхозтехники.

Орловская область ежегодно закупает 150 комбайнов, что позволяет полностью обновлять их парк в течение 11 лет. Также в год регулярно закупаются 250 тракторов, что позволяет сменять всю технику в течение 15 лет, – сообщили в областном правительстве.



Также два года назад за рубежом куплены 10 свеклоуборочных комбайнов. Отечественный производитель пока не наладил выпуск подобных машин.