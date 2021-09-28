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9:27, 28 сентября 2021 года В Орловской области не будет дефицита гречки Об этом заявил зампред регионального правительства по развитию АПК Сергей Борзёнков.





В этом году на Орловщине не ожидается дефицита гречки, – заявил зампред регионального правительства по развитию АПК Сергей Борзёнков. Это связано с хорошей урожайностью культуры на полях области. Аграрии увеличили посевную площадь гречихи на тысячу гектаров. На переработку отправят 60 тысяч тонн зерна при среднегодовом значении в 50 – 80 тысяч тонн.





Артём Ежаков



