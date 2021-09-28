Главная » Новости



20:48, 27 сентября 2021 года Андрей Клычков останется губернатором Орловской области Глава региона показал орловцам заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы, куда он прошёл по итогам минувших выборов.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подписываю заявление, чтобы завтра сдать в Центральную избирательную комиссию. Я отказываюсь от мандата депутата Государственной Думы. Скоро будет четыре года нашей совместной работы. Было много радостного, сложного и нового – в личном, служебном и профессиональных планах. Для меня стоят несколько принципиальных задач: чтобы к 2023 году бюджет региона был как минимум 50 миллиардов рублей, я хочу, чтобы мы решили вопрос по Западному объезду Орла, достроили Многопрофильный центр ООКБ (прим. ред. - «Титаник») и организовали студенческий кампус. Моё заявление – это осознанное решение, я его обговаривал с Геннадием Андреевичем (прим. ред.- Зюгановым). Мне важно получить результат для людей. Легче всего уйти в Госдуму, но мне важно сдержать слово».

Ещё одной задачей Андрей Клычков называет реконструкцию Красного моста. Она стоит с конца апреля. После ареста гендиректора белгородской фирмы-подрядчика «Ремспецмост» по подозрению в растрате 179 миллионов рублей, ситуация с ремонтом стала ещё более тревожной. Сегодня глава региона заявил, что перспектива быстрого возобновления работ есть. Сейчас она прорабатывается.





Артём Ежаков



