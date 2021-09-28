В Орловской области не планируется переход на дистанционное обучение

Об этом заявил во время сегодняшнего прямого эфира губернатор Андрей Клычков.

На Орловщине подскочила заболеваемость COVID-19. Сфера образования уже пострадала. В четырёх детских садах частично закрыто на карантин четыре группы. В школах ограничения коснулись 18 классов в 17 учреждениях. Две организации среднего профессионального образования временно закрыли две группы.



Тем не менее, дистанционное обучение пока губернатором не планируется. Он сам заявил об этом во время прямого эфира в социальных сетях. Ситуация остаётся под контролем. Андрей Клычков назвал дистанционку «полумерой, не учёбой», подчеркнув, что нужно продолжать обеспечивать санитарную безопасность.