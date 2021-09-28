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9:56, 28 сентября 2021 года 61,7 тыс. орловцев сделали прививку от гриппа Активная прививочная кампания в регионе уже началась.





61,7 тыс. орловцев уже привилось от гриппа. Это 8,5% населения Орловской области, – сообщает местное управление Роспотребнадзора. Прививку могут сделать как взрослые, так и дети. Запас различных вакцин в регионе есть, – на Орловщину поступали партии препарата «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».



Специалисты рекомендуют делать укол в промежутке с сентября по ноябрь, – пока не наступил сезонный подъем заболеваемости гриппом. Годичный иммунитет появится через две недели после прививки. Важный момент: между прививками от COVID-19 и гриппа должен пройти минимум месяц.



Вакцинация проводится в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.





Артём Ежаков



