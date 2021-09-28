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10:17, 28 сентября 2021 года

Орловские спасатели помогли старикам получить медицинскую помощь

Двое пожилых орловцев, которым требовалось срочное врачебное вмешательство, оказались заперты в собственных квартирах.


Накануне в Орловской области спасатели дважды помогли запертым в собственных квартирах старикам добраться до медиков. Днем сотрудники 1-й ПСЧ работали на улице Ленина. Там стало плохо 74-летнему пенсионеру. Мужчина периодически терял сознание. Пожарные пролезли в помещение через окно, открыли дверь и доставили орловца до кареты скорой помощи для госпитализации. Вечером в Мценске сотрудники 10-й ПСЧ проделали аналогичную работу на улице Болховской. Там не открывала дверь 82-летняя женщина. Спасатели попали в квартиру через окно и передали пенсионерку медикам, – сообщает сайт ГУ МЧС России по Орловской области.

Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали на вызовы 13 раз, из них 2 выезда пришлись на ликвидацию возгораний и 11 выездов касались различных происшествий и помощи населению.


Артём Ежаков
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