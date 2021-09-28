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10:51, 28 сентября 2021 года В Успенский собор Орла анонимно пожертвована икона «Воздвижение креста Господня» Святыня была написана в XIX веке.





В преддверии праздника Воздвижения Креста Господня анонимные дарители передали Успенскому собору города Орла старинную икону, посвященную этому торжеству. Святыня «Воздвижение креста Господня» была написана в XIX веке в селе Гуслицы, – сообщает сайт Орловской митрополии.



Такой иконы собор раньше не имел. Теперь все прихожане смогут ей поклониться.



Фото с сайта Орловской митрополии





Артём Ежаков



