Орловец получил год колонии за повторную пьяную езду

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11:35, 28 сентября 2021 года
Орловец получил год колонии за повторную пьяную ездуСвое водительское удостоверение он потерял почти на три года.
Глазуновский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к году колонии-поселения за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также он лишен водительского удостоверения на 2 года и 11 месяцев.
В июне за пьяную езду мужчина получил обязательные работы и лишение прав. Отбыв наказание, он повторно попался полицейским, будучи пьяным.
Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в прокуратуре.
Артём Ежаков