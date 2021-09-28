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11:31, 28 сентября 2021 года Многодетная семья Комаровых из Болхова открыла собственное дело, благодаря господдержке Комаровы выращивают клубнику. Ягоды собирают даже в сентябре. Как удалось превратить хобби в бизнес, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Болхов находится совсем не в южных широтах, однако это не мешает семье Комаровых выращивать клубнику и собирать урожай даже в сентябре. Всего в «клубничном раю» Комаровых 23 сорта. Своих «питомцев» легко определяют по форме листа и ягоды, ну и по вкусу, разумеется.



Ещё четыре года назад была одна грядка - на пробу, потом вторая, так и затянуло. Тонкости полива изучали по интернету. В итоге пришлось сделать что-то своё. Зато теперь и полив, и подкормка происходят капельным способом.



Артём Комаров, многодетный отец: «Залил стойку я под еврокуб, купил бочку, протянул трубу полиэтиленовую, магистраль закопана в грядку, и уже разводка получается по всей плантации, на каждую строчку своя ветка с капельной лентой».

Освоили также особенности выращивания и размножения. Создали и свой питомник, где подрастают «малыши».



Клубничное хозяйство удалось организовать не только благодаря усердию и любви к ягоде. Свою роль сыграла господдержка.



Татьяна Комарова, многодетная мать: «Мы знали, что есть закон Орловской области о поддержки многодетных семей, по которому каждой многодетной семье выделяется 25 соток земли, а у нас как около дома оказались эти 25 соток. Городская администрация всё очень быстро нам оформила».

Сейчас в семье Комаровых 18 сладких грядок. Есть летние сорта, ремонтантные и ампельные. В этом году стали делать и ягодные букеты. На семейном совете решили, что останавливаться на этом не стоит. Идей еще много.



В Болховском районе 239 многодетных семей, где воспитывается 739 детей.



Елена Азаренко, заведующая филиалом по Болховскому району КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения»: «С 2015 года земля была выделена 24 многодетным семьям, в том числе только три под строительство, остальные земли - под огородничество и садоводство».





Анна Вайсергисер



