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12:00, 28 сентября 2021 года 152 орловца вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 834).



Накануне выписано 152 орловца (всего – 43 102). От последствий болезни скончалось 1 012 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 21 559 (всего – 7 464 708), число выздоровевших – 17 368 (всего – 6 635 485). Общее число летальных исходов – 205 531 (+852 случая за сутки).





Артём Ежаков



