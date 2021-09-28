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12:07, 28 сентября 2021 года Юные орловцы вошли в число лучших на Всероссийском фестивале по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями В соревнованиях «Золотая осень» приняли участие более 40 клубов из разных регионов России.





На Всероссийском фестивале по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями наш регион представили четверо воспитанников конного клуба «Вязки».



Лучшим из наших спортсменов стал Матвей Первых. Он занял второе место в своей группе. Ксения Рудакова, Матвей Гапонов, Савелий Мельников остановились на четвертых строчках своих групп.



Фото группы конного клуба «Вязки» в соцсети





Анастасия Дорохова



