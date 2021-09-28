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12:30, 28 сентября 2021 года В Орловской области задержали подпольных оружейников ФСБ провела спецоперацию в 18 регионах страны.





Федеральная служба безопасности провела спецоперацию по задержанию нелегальных оружейников и ликвидации подпольных мастерских. В число 18 регионов, где работали силовики, вошла и Орловская область, – сообщает сайт ФСБ.



Итогом всей спецоперации стало задержание 48 человек. Они подозреваются в незаконной работе над оружием, его сбыте и контрабанде в Россию.



Ликвидировано 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 149 единиц «огнестрела». Это 7 автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), 9 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «МР-40»), 67 карабинов, винтовок и ружей («М-16», «Mauser», «Вепрь», «Мосина», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «СВТ-40», «ИЖ», «Сайга», «Белка»), 66 пистолетов и револьверов («Glock», «Colt», «Grand Power», «Walther», «АПС», «ИЖ-71», «ПМ», «ТТ», «Rec», «Stalker», «Supr», «Наган», «Страж», «Гроза», «Star»), а также более 27 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), 6 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 000 патронов различного калибра.





Артём Ежаков



