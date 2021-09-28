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12:20, 28 сентября 2021 года Средний балл выпускников Орловской области на ЕГЭ по 10 учебным предметам выше среднего балла по России. В Орле подвели итоги 2020-2021 учебного года





Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, средний балл выпускников Орловской области выше среднего балла по России по 10 учебным предметам: русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике, биологии, истории, географии, английскому языку и обществознанию.



В 2021 году ЕГЭ принимали на 24 пунктах проведения экзамена. Задания приходили по интернету, их печатали и сканировали в аудиториях. Ещё одна особенность - экзамен по информатике проводили в компьютерной форме. За ходом следили около двухсот наблюдателей, 42 нарушения были предотвращены. На протяжении нескольких лет каждый третий выпускник в регионе набирает более двухсот баллов, 13% ребят - более двухсот пятидесяти. В 40 процентах школ вот уже два года подряд вообще нет не сдавших.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Вырос средний бал единого государственного экзамена по семи предметам, увеличилось число высокобалльных работ, и сократилась доля выпускников не прошедших минимальный порог по предмету».

По результатам экзаменационной кампании 2021 года в Орловской области 72 стобалльных результата у 69 участников ЕГЭ, три одиннадцатиклассника получили по 100 баллов по двум учебным предметам.



В 2021 году изменилось условие выдачи аттестата с отличием (награждение медалью). Выпускнику необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и минимальное количество баллов по всем сдаваемым учебным предметам. Из 587 одиннадцатиклассников, претендовавших на награждение медалью «За особые успехи в учении», 571 выпускник получил заслуженную награду, сообщает информационный портал Орловской области.





Анна Вайсергисер



