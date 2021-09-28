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12:21, 28 сентября 2021 года Искусство и ремесло Орловщины отмечено на высоком уровне Почётной грамотой президента страны был награждён артист муниципального театра «Русский стиль» Евгений Безрукавый. Благодарностью министра культуры России отмечена преподаватель Орловской детской школы искусств и ремёсел Мария Семёнова.





Искусство и ремесло Орловщины отмечено на высоком уровне. Это произошло не так давно. Но, как говорят сами творческие люди, это дополнительный стимул продолжать делать мир вокруг чуть лучше.



Актер театра и кино Евгений Безрукавый в следующем году отметит свое 80-летие. Он служил в Саратовском государственном академическом театре драмы, в театрах Донецка, Днепропетровска, Мариуполя. Орловский зритель знает его по многочисленным спектаклям в «Свободном пространстве» и «Русском стиле».



В муниципальном театре «Русский стиль» имени Бахтина Евгений Безрукавый служит последние 15 лет. И беззаветно любит свой камерный театр.



Евгений Безрукавый, актёр муниципального театра «Русский стиль» им М.М. Бахтина: «Я счастлив, что я работаю в маленьком театре, где можно, не надрываясь, говорить о серьёзных вещах, и тебя слышно, и понятно, и это здорово».

Безрукавый - это всегда блестящие роли. От булгаковского Мастера до Сиплого в «Оптимистической трагедии». Его любят и уважают коллеги и зрители. Президентской наградой немного смущён. Считает, что просто работал с душой. Как, впрочем, и всегда.



Народный мастер, преподаватель детской художественной школы искусств и ремёсел Мария Семёнова вырастила новую плеяду мастериц, которые владеют уникальной техникой вышивки - орловским списом. В этом году её ученики и она сама не раз становились призёрами российских конкурсов народного творчества. Летом этого года, как признанный в стране мастер, она получила ещё одну награду в Красноярске, где на фестивале ремёсел представила собственную коллекцию.



Мария Семёнова, народный мастер России, преподаватель Орловской детской школы искусств и ремёсел: «Это участие для меня было важным, чтобы показать уникальность нашей вышивки. Коллекция, которую я собрала, это повтор десяти старинных образцов. По сути, эта коллекция раскрывается ремесло орловского края, которое даже не каждый орловец знает».

Большой, многолетний труд орловской мастерицы благодарностью отметил министр культуры России.



Орловский вклад в культурное развитие страны, в сохранение традиций, сделанный нашими земляками, вызывает чувства гордости и радости за людей, которые живут творчеством и искусством, щедро делясь с нами своим талантом.





Эва Стасюлевич



