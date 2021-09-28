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12:58, 28 сентября 2021 года В Орле отметили международный день студенческого спорта Студенты опорного университета приурочили к празднику открытие вузовской спартакиады.





В сентябре отмечается международный день студенческого спорта. Отмечать его в опорном вузе начали с образовательного мероприятия. Все желающие смогли узнать об одной из разновидностей роуп-скиппинга – дабл-датч. Он представляет собой прыжки через две длинные скакалки.



Но главным событием стало открытие внутривузовской спартакиады. Началось мероприятие с награждения. Студенты получили награды за спортивные успехи прошлого учебного года.



Спортивная часть состояла из пяти активностей. Одной из самых интересных стала «сороконожка». А ещё был баскетбол, прыжки в длину, волейбол и преодоление барьеров.



Впереди целый сезон яркой и интересной спортивной борьбы. В программе спартакиады – 15 видов спорта. Новые победители станут известны в мае 2022 года.





Анастасия Дорохова



