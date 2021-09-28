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13:00, 28 сентября 2021 года Орловчанка стремится стать народным «Учителем года» Поддержать учителя из Ливен может каждый. Впервые в истории конкурса запущено всенародное голосование.





Во Всероссийском конкурсе «Учитель года» впервые запущено всенародное голосование. На федеральном этапе соревнования с помощью специального чат-бота в мессенджере Viber можно сделать выбор в пользу любимого педагога. Имя победителя всенародного голосования объявят 3 октября.



Орловскую область на соревновании представляет учительница английского языка ливенской гимназии Евгения Кобылкина. Сегодня в рамках конкурса она проведёт урок для ростовских школьников. Он начнётся в 14:30. Понаблюдать за трансляцией можно в официальном сообществе конкурса в «ВКонтакте» или на официальном сайте (второй зал).



фото из соцсетей





Артём Ежаков



