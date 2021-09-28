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13:21, 28 сентября 2021 года Текущая крыша заставила орловцев переехать из родного дома О своей проблеме корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказали жители дома № 13 по улице Игнатова.





Крыша дома № 13 по улице Игнатова не выдержала затяжных и сильных дождей. В квартирах на пятом этаже вода течёт с потолка, стены покрылись плесенью.



Этот дом 1970 года постройки и, как говорят жители, капитального ремонта не было ни разу. А состояние крыши такое, что из-за осадков приходится всей семьей ютиться в одной комнате, в других - дождь капает прямо на голову.



Галина Флис, жительница г. Орла: «Сын вынужден ночевать у друзей, у него в комнате просто ужас! Что будет дальше страшно представить. Придётся брать зонт, резиновые сапоги и по квартире ходить только так».

А семье Офицеровых покинуть родные стены пришлось в полном составе.



Елена Офицерова, жительница г. Орла: «У нас стоит и грибок, и плесень, я не могу там проживать, я – астматик».

У Анатолия Бабенкова внук затеял ремонт, но уже после первых дождей впору начинать новый: навесной потолок залит водой, обои из-за сырости отошли от стен.



Жильцы дома уверяют - не единожды обращались в управляющую компанию с просьбой решить проблему. Представитель УК пояснил - капитальный ремонт этого дома по графику приходится на 2023-й. Но было проведено общее собрание, где жильцам предложили открыть спецсчёт.



Максим Тютюнов, начальник технического отдела УК «Спутник»: «Все денежные средства, которые жители платили с 2013 года за капремонт, перейдут на их спецсчёт, они смогут ими пользоваться самостоятельно».

Открыть спецсчёт можно как в фонде капитального ремонта, так и в управляющей компании. Вот только деньги на него поступят только через год. А пока, как обещали в УК, попробуют залатать крышу.





Юлия Опанасюк



