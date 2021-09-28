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14:32, 28 сентября 2021 года Николай Галкин стал председателем Орловского окружного Совета народных депутатов Он был выбран единогласным решением присутствующих.





24 сентября состоялось первое заседание Орловского окружного Совета народных депутатов. Его председателем единогласным решением выбран Николай Галкин. С 2001 по 2016 годы он возглавлял Лошаковское сельское поселение, а до этого 20 лет проработал на Орловской биофабрике. Заместителем председателя выбран Владимир Чернов, – сообщает администрация Орловского района.



Фото администрации Орловского района





Артём Ежаков



