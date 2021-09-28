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14:54, 28 сентября 2021 года Василий Иконников покинул Совет Федерации Первый секретарь Орловского областного комитета КПРФ сложил полномочия сенатора.





Василий Иконников сложил полномочия сенатора и покинул Совет Федерации, – сообщает «ТАСС». На минувших выборах первый секретарь Орловского областного комитета КПРФ получил мандат депутата областного совета.



Иконников вошёл в состав Совета Федерации в 2016 году. Там он являлся членом комитета по бюджету и финансовым рынкам.



Сейчас от Орловщины в Совете работает Заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый. Его полномочия истекают в 2023 году.





Артём Ежаков



