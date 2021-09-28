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15:33, 28 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество заболевших коронавирусом орловцев растёт.



- В Орловской области в сентябре произошло 13 ДТП с участием детей. Инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности.



- Клубничный рай Комаровых. Открыть своё дело помогла господдержка.



- Талант орловцев отмечен на высоком уровне.



- Под Орлом открыли уникальный храмовый комплекс «Орловский колос».



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