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15:34, 28 сентября 2021 года

Орловский прокурор организовал маршрут школьного автобуса до деревни Каменево

Владислав Малкин разбирался на месте, почему восемь местных детей не могли доехать до Отрадинской школы.


Прокурор Орловской области Владислав Малкин лично посетил деревню Каменево Мценского района. Жители населённого пункта пожаловались главе регионального ведомства на отсутствие школьного автобуса. Восемь здешних детей обучаются в отдалённой Отрадинской школе.

Выяснилось, что дорога здесь небезопасна. Также в Каменево нет разворотной площадки, остановки, нужных знаков и освещения. При этом уполномоченные органы никаких действий по исправлению ситуации не предпринимали, а местная ГИБДД их не торопила.

Глава администрации Мценского района и начальник МО МВД России «Мценский» получили прокурорские представления. В отношении главы райотдела образования возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

Главным итогом инспекции стало начавшееся движение по устранению проблемы. В Каменево начат дорожный ремонт, сделаны остановка и разворотная площадка, установлены дорожные знаки, а маршрут согласован. Теперь в деревню ездит школьный автобус.

Отдельно Владислав Малкин поручил проверить соблюдение законодательства при организации движения школьных автобусов и прав детей на доступное образование.

Фото пресс-службы прокуратуры Орловской области


Артём Ежаков
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