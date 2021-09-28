Главная » Новости



15:52, 28 сентября 2021 года Под Орлом торжественно открыли храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского Архиерейское богослужение возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении схиархимандрита Илия.





В минувшую субботу на территории подсобного хозяйства «Орловский Колос» в Орловском районе состоялось торжественное открытие Храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского.



Архиерейское богослужение возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении схиархимандрита Илия. После торжественного открытия праздник продолжился на территории духовно-православного центра, где ремесленники организовали выставку поделок, взрослые и дети упражнялись в творчестве, в завершении торжеств выступил ансамбль «Голубые береты».





Артём Ежаков



