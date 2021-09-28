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16:41, 28 сентября 2021 года На Орловщине увеличилось производство мясной продукции Орёлстат опубликовал статистику производства отдельных видов пищевой продукции в регионе за восемь месяцев текущего года.





В Орловской области за восемь месяцев текущего года существенно увеличилось производство целого ряда мясной продукции: свинины парной, остывшей или охлажденной – на 11,9%; мяса и субпродуктов из пищевой домашней птицы – на 34,9%; колбасных изделий – на 34,3%; мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 34,1%. Также на 20,9% подскочило производство сыров.



Впрочем, цена на мясо в Орловской области выросла. Например, курица охлаждённая и мороженая подорожала 1,04%, свинина – на 2,13%.



Значительно упало производство сахара, муки и крупы. Эта тенденция сохраняется уже несколько месяцев. Белого свекловичного сахара за отчётный период было произведено на 61,9% меньше, чем год назад. Изготовление муки из зерновых, овощных и других растительных культур снизилось на 33,4%. Что касается крупы, то объёмы производства упали на 22,2%.



Также на 22,1% сократилось изготовление плодовоовощных консервов. Производство жидкого обработанного молока не достигло 13,8% к уровню конца августа прошлого года. Хлебобулочные изделия хлебобулочные недлительного хранения в январе-августе текущего года выпекались на 7,8% меньше.



В целом, индекс промышленного производства в регионе за этот период вырос на 14,9%.





Артём Ежаков



