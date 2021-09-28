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17:52, 28 сентября 2021 года Сегодня на Орловщине прошёл единый соревновательный день регионального чемпионата «Абилимпикс» В региональном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью принимают участие студенты двенадцати среднеспециальных и высших учебных заведениях региона.





Сегодня в двенадцати среднеспециальных и высших учебных заведениях Орловской области прошёл единый соревновательный день регионального чемпионата «Абилимпикс». В этом состязании принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Соревнуются они в профессиональном мастерстве. Торговля, поварское дело, медицинский и специальный уход, IT-разработки - всего в программе двадцать одна компетенция. Участников в этом году больше сотни. Один из участников - студент Орловского технологического техникума Владислав Остроухов. Он здесь самый опытный. Соревнуется в профмастерстве с 2017 года, и каждый год побеждал в разных компетенциях.

Участвовал также и в национальных чемпионатах. Владислав знает, какие перспективы имеет «Абилимпикс» для профессионального развития. Владислав Остроухов, студент Орловского технологического техникума: «В двух компетенциях я участвовал - веб-дизайн и обработка текстов. В первой я познал языки программирования, а во второй научился создавать хорошие макеты, красивые». Региональный чемпионат в этом году проводится на 21-й площадке в 12-ти образовательных учреждениях региона. Все конкурсанты, а их - 109, выступают в единый соревновательный день. И каждый из них своё дело знает. Притом, что некоторые учатся совершенно на другие специальности. Например, будущий повар Елена Селезнёва выступает в компетенции веб-дизайн. Елена Селезнёва, студентка Орловского технологического техникума: «Это достаточно интересно - цветовые гаммы подбирать, красоту наводить для сайтов. Достаточно много сайтов, которые можно было бы доработать». Для Орловщины это пятый региональный чемпионат «Абилимпикс». Гордостью кураторов проекта является высокий показатель трудоустроенности участников прошлых лет. Максим Фокин, руководитель регионального центра движения «Абилимпикс»: «Победители будут участвовать в отборочном чемпионате «Абилимпикс» со всеми регионами нашей страны. Участники, занявшие первые места, поедут на Национальный чемпионат в Москву». Также отметим, что чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в рамках орловского проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».





Антон Киселёв



