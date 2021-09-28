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18:07, 28 сентября 2021 года В Орле в 2022 году отремонтируют 32 двора Список территорий уже утвержден мэрией.









Список объектов благоустройства представлен ниже:

В 2022 году в Орле в рамках национального проекта городская среда отремонтируют 32 дворовые территории. Об этом сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин. Теперь у жителей будет выбор – заасфальтировать придомовый участок или выложить плиткой. Градоначальник заявил, что большинство горожан выбирает плитку.Список объектов благоустройства представлен ниже: • Маринченко ул., д. 21; • Октябрьская ул., д. 37; • Октябрьская ул., д. 43; • Матвеева ул., д. 13; • Матвеева ул., д. 15; • Матвеева ул., д. 27; • Металлургов ул., д. 8; • Металлургов ул., д. 4; • Гуртьева ул., д. 18; • Пушкина ул., д. 20; • Новосильская ул., д. 9; • Васильевская ул., д. 119; • Латышских стрелков ул., д. 3; • Комсомольский пер., д. 22; • Московское шоссе, д. 161; • Комсомольская ул., д. 360; • Рощинская ул., д. 41; • Раздольная ул., д. 90; • Матвеева ул., д. 19; • Матвеева ул., д. 17; • Матвеева ул., д. 23; • Карачевский пер., д. 8а; • Карачевский пер., д. 8; • Карачевский пер., д. 10а; • Карачевский пер., д. 10; • Ягодный пер., д. 15; • Бурова ул., д. 32; • Бурова ул., д. 30, корп. 1; • Комсомольская ул., д. 366; • Металлургов ул., д. 7; • Металлургов ул., д. 5; • Рощинская ул., д. 31.

Тем, кто хочет включить свой дом в программу ремонта дворовых территорий, пригодится инструкция , опубликованная мэрией.





Артём Ежаков



