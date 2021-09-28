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18:07, 28 сентября 2021 года

В Орле в 2022 году отремонтируют 32 двора

Список территорий уже утвержден мэрией.


В 2022 году в Орле в рамках национального проекта городская среда отремонтируют 32 дворовые территории. Об этом сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин. Теперь у жителей будет выбор – заасфальтировать придомовый участок или выложить плиткой. Градоначальник заявил, что большинство горожан выбирает плитку.

Список объектов благоустройства представлен ниже:
 
Маринченко ул., д. 21;
Октябрьская ул., д. 37;
Октябрьская ул., д. 43; 
Матвеева ул., д. 13;
Матвеева ул., д. 15;
Матвеева ул., д. 27; 
Металлургов ул., д. 8;
Металлургов ул., д. 4; 
Гуртьева ул., д. 18; 
Пушкина ул., д. 20;
Новосильская ул., д. 9;
Васильевская ул., д. 119; 
Латышских стрелков ул., д. 3;
Комсомольский пер., д. 22;
Московское шоссе, д. 161; 
Комсомольская ул., д. 360;
Рощинская ул., д. 41;
Раздольная ул., д. 90; 
Матвеева ул., д. 19;
Матвеева ул., д. 17;
Матвеева ул., д. 23;
Карачевский пер., д. 8а;
Карачевский пер., д. 8;
Карачевский пер., д. 10а;
Карачевский пер., д. 10;
Ягодный пер., д. 15; 
Бурова ул., д. 32;
Бурова ул., д. 30, корп. 1;
Комсомольская ул., д. 366;
Металлургов ул., д. 7;
Металлургов ул., д. 5;
Рощинская ул., д. 31.
 
Тем, кто хочет включить свой дом в программу ремонта дворовых территорий, пригодится инструкция, опубликованная мэрией.



Артём Ежаков
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