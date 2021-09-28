В Орле в 2022 году отремонтируют 32 двора

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18:07, 28 сентября 2021 года
В Орле в 2022 году отремонтируют 32 двораСписок территорий уже утвержден мэрией.
В 2022 году в Орле в рамках национального проекта городская среда отремонтируют 32 дворовые территории. Об этом сообщил
мэр областной столицы Юрий Парахин. Теперь у жителей будет выбор – заасфальтировать придомовый участок или выложить плиткой. Градоначальник заявил, что большинство горожан выбирает плитку.
Список объектов благоустройства представлен ниже:
• Маринченко ул., д. 21;
• Октябрьская ул., д. 37;
• Октябрьская ул., д. 43;
• Матвеева ул., д. 13;
• Матвеева ул., д. 15;
• Матвеева ул., д. 27;
• Металлургов ул., д. 8;
• Металлургов ул., д. 4;
• Гуртьева ул., д. 18;
• Пушкина ул., д. 20;
• Новосильская ул., д. 9;
• Васильевская ул., д. 119;
• Латышских стрелков ул., д. 3;
• Комсомольский пер., д. 22;
• Московское шоссе, д. 161;
• Комсомольская ул., д. 360;
• Рощинская ул., д. 41;
• Раздольная ул., д. 90;
• Матвеева ул., д. 19;
• Матвеева ул., д. 17;
• Матвеева ул., д. 23;
• Карачевский пер., д. 8а;
• Карачевский пер., д. 8;
• Карачевский пер., д. 10а;
• Карачевский пер., д. 10;
• Ягодный пер., д. 15;
• Бурова ул., д. 32;
• Бурова ул., д. 30, корп. 1;
• Комсомольская ул., д. 366;
• Металлургов ул., д. 7;
• Металлургов ул., д. 5;
• Рощинская ул., д. 31.
Тем, кто хочет включить свой дом в программу ремонта дворовых территорий, пригодится инструкция
, опубликованная мэрией.
Артём Ежаков