Орловщина готовится к Всероссийской переписи населения

Перепись населения планировалось провести в прошлом году, но из-за пандемии её перенесли.

Орловщина входит в пятерку регионов-лидеров по готовности к Всероссийской переписи населения. Мероприятие стартует 15 октября и будет проходить в течение месяца. Эта перепись станет первой в истории России, проведённой и в цифровом формате. На сайте Госуслуг каждый сможет самостоятельно заполнить переписной лист как на себя, так и на членов своей семьи.



Электронный формат переписи не отменяет традиционный. На территории региона будут работать 13 стационарных переписных центров на базе МФЦ, также переписчики будут ходить по адресам.



Сегодня подготовку в переписи обсудили на аппаратном совещании в администрации Орловской области.

