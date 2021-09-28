Орловщина готовится к Всероссийской переписи населения

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18:17, 28 сентября 2021 года
Орловщина готовится к Всероссийской переписи населенияПерепись населения планировалось провести в прошлом году, но из-за пандемии её перенесли.
Орловщина входит в пятерку регионов-лидеров по готовности к Всероссийской переписи населения. Мероприятие стартует 15 октября и будет проходить в течение месяца. Эта перепись станет первой в истории России, проведённой и в цифровом формате. На сайте Госуслуг каждый сможет самостоятельно заполнить переписной лист как на себя, так и на членов своей семьи.
Электронный формат переписи не отменяет традиционный. На территории региона будут работать 13 стационарных переписных центров на базе МФЦ, также переписчики будут ходить по адресам.
Сегодня подготовку в переписи обсудили на аппаратном совещании в администрации Орловской области.
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Все необходимые подготовительные мероприятия выполнены. В оставшееся до начала переписи время на всех уровнях необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу, ещё раз проверить наличие переписчиков, работу и готовность переписных участков».
Анна Вайсергисер