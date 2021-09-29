Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Жители орловских сёл вакцинироваться против коронавируса и гриппа могут в местных ФАПах. В Покровском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов.





- Орловский прокурор организовал маршрут школьного автобуса до деревни Каменево. Владислав Малкин разбирался на месте, почему восемь детей не могли доехать до Отрадинской школы.





- Сегодня на Орловщине прошёл единый соревновательный день регионального чемпионата «Абилимпикс».





- Орловчанка стремится стать народным «Учителем года». Поддержать учителя из Ливен может каждый. Впервые в истории конкурса запущено всенародное голосование.





- Под Орлом торжественно открыли храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского.