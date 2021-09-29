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7:11, 29 сентября 2021 года График выплат социальных пособий в октябре Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области опубликовал информацию о выплате социальных пособий в октябре 2021 года.





Основная часть выплат будет направлена гражданам в период с 6 по 25 октября 2021 года. Среди них как выплаты, рассчитываемые индивидуально для каждого получателя, так и с фиксированной суммой. Выплаты, рассчитываемые индивидуально:

Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;

Пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);

Компенсация расходов на уплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан. Выплаты с фиксированной суммой: Ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки – 544,09 рубля ;

; Единовременно пособие многодетной семье – 21 635,86 рубля или 28 847,80 рубля ;

или ; Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи – 134 444,76 рубля ;

; Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 275,11 рубля ;

; Единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам – 18 886,32 рубля и 7082,85 рубля ;

и ; Ежемесячное (единовременное) пособие семьям военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 817,91 рубля и 29 908,46 рубля;

рубля и рубля; Ежемесячное пособие семьям Героем России (посмертно) – 5 000 рублей ;

; Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно – 5 425,5 рубля ;

; Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 316 рублей или 10 851 рубль ;

или ; Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 10 786 рублей ;

; Пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области – 288,49 рубля , 576,98 рубля или 721,23 рубля ;

, или ; Ежемесячное пособие многодетной семье – 504,83 рубля. Также сообщается, что 25 октября 2021 года будут произведены выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Объем субсидий определяется в индивидуальном порядке. Кроме того, в еженедельном порядке будут осуществляться выплаты пособий безработным гражданам. Объем пособий устанавливается индивидуально. Официальный сайт департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: https://www.dszn57.ru/ Ссылки на группы в соцсетях: https://vk.com/dszn57

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Орловское Информбюро



