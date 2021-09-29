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Главная » Новости

7:11, 29 сентября 2021 года

График выплат социальных пособий в октябре

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области опубликовал информацию о выплате социальных пособий в октябре 2021 года.


Основная часть выплат будет направлена гражданам в период с 6 по 25 октября 2021 года. Среди них как выплаты, рассчитываемые индивидуально для каждого получателя, так и с фиксированной суммой.
 
Выплаты, рассчитываемые индивидуально:
  • Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;
  • Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;
  • Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;
  • Пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);
  • Компенсация расходов на уплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.
 
Выплаты с фиксированной суммой: 
  • Ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки – 544,09 рубля;
  • Единовременно пособие многодетной семье – 21 635,86 рубля или 28 847,80 рубля;
  • Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи –134 444,76 рубля;
  • Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 275,11 рубля;
  • Единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам – 18 886,32 рубля и 7082,85 рубля;
  • Ежемесячное (единовременное) пособие семьям военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 817,91 рубля и 29 908,46 рубля;
  • Ежемесячное пособие семьям Героем России (посмертно) – 5 000 рублей;
  • Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно – 5 425,5 рубля;
  • Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 316 рублей или 10 851 рубль;
  • Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 10 786 рублей;
  • Пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области – 288,49 рубля, 576,98 рубля или 721,23 рубля;
  • Ежемесячное пособие многодетной семье – 504,83 рубля.
 
Также сообщается, что 25 октября 2021 года будут произведены выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Объем субсидий определяется в индивидуальном порядке.
 
Кроме того, в еженедельном порядке будут осуществляться выплаты пособий безработным гражданам. Объем пособий устанавливается индивидуально.
 
Официальный сайт департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: https://www.dszn57.ru/
 
Ссылки на группы в соцсетях: 
Инфографика департамента соцзащиты Орловской области



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