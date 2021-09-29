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8:22, 29 сентября 2021 года До 1 декабря орловцам предстоит выплатить 900 миллионов рублей имущественного налога Рассылка уведомлений уже началась.





До 1 декабря держатели имущества в Орловской области должны выплатить 900 миллионов рублей соответствующего налога. Рассылка уведомлений уже началась. Они придут на почту заказным письмом или отобразятся в личном кабинете налогоплательщика. Их получат более 196 тыс. владельцев транспорта, более 228 тыс. владельцев земельных участков и почти 260 тыс. владельцев объектов капитального строительства, – сообщили в областном УФНС.





Артём Ежаков



