На Орловщине за три месяца 28 раз нарушались правила распыления пестицидов

Контроль за безопасным использованием агрохимикатов ведётся Россельхознадзором с 1 июля.

В Орловской области с 1 июля 2021 года хозсубъектами 28 раз нарушались правила применения пестицидов и агрохимикатов, – сообщили в местном Россельхознадзоре. Чаще всего аграрии распыляли вещества слишком близко к населённым пунктам, забывали о предупреждающих знаках, плохо информировали пасечников и местных жителей о проводимых работах, а также не вели журналы работ по применению химикатов.

Подобные нарушения чреваты административными наказаниями: для граждан – штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для юрлиц – штраф от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.