среда 29.09.2021 13:04:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:10, 29 сентября 2021 года

Школьники улучшили результаты Орловщины на Президентских состязаниях и спортивных играх

Регион представляли две команды из ливенского лицея имени С. Н. Булгакова и сборная Отрадинской школы (Мценский район).


В детских центрах «Орленок» и «Смена» завершились «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Две команды из ливенского лицея имени С. Н. Булгакова принимали участие в обоих соревнованиях. Сборная мценской Отрадинской школы участвовала в «Президентских состязаниях».
 
Результаты, показанные ребятами, стали лучшими за последние несколько лет. Так, мценские семиклассники вошли в двадцатку лучших в общекомандном зачете среди сельских команд по стране. По ЦФО ребята стали третьими. 
 
Ливенская команда юношей и девушек стала 13-й в общероссийском командном зачете, а семиклассники булгаковского лицея стала третьей в теоретическом конкурсе среди городских общеобразовательных организаций, – сообщает сайт областного правительства.
 
Фото из аккаунта института развития образования Орловской области



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.