Школьники улучшили результаты Орловщины на Президентских состязаниях и спортивных играх

Регион представляли две команды из ливенского лицея имени С. Н. Булгакова и сборная Отрадинской школы (Мценский район).

В детских центрах «Орленок» и «Смена» завершились «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Две команды из ливенского лицея имени С. Н. Булгакова принимали участие в обоих соревнованиях. Сборная мценской Отрадинской школы участвовала в «Президентских состязаниях».



Результаты, показанные ребятами, стали лучшими за последние несколько лет. Так, мценские семиклассники вошли в двадцатку лучших в общекомандном зачете среди сельских команд по стране. По ЦФО ребята стали третьими.

Ливенская команда юношей и девушек стала 13-й в общероссийском командном зачете, а семиклассники булгаковского лицея стала третьей в теоретическом конкурсе среди городских общеобразовательных организаций, – сообщает сайт областного правительства.