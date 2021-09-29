Главная » Новости



9:26, 29 сентября 2021 года Глазуновский механизатор отличился на Чемпионате мира по пахоте Виктор Кудинов стал третьим на отборочном этапе соревнования.





Механизатор Виктор Кудинов из глазуновского ООО «Орловский Лидер» стал третьим на отборочном этапе 67-го Чемпионата мира по пахоте, – сообщает сайт областного правительства. Соревнования прошли в Мордовии. В упорной трёхдневной борьбе орловец обошёл участников из Пензенской области, Башкортостана, Татарстана, Мордовии и Ставропольского края, уступив лишь петербуржцу и представителю Ивановской области. Виктор Кудинов – неоднократный участник и призёр Открытых чемпионатов России по пахоте. Фото: информационный портал Орловской области





Артём Ежаков



