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9:58, 29 сентября 2021 года

Орловщина планирует вложить в «Демографию» свыше полутора миллиардов рублей

В рамках национального проекта в регионе продолжится строительство спортивной инфраструктуры и поддержка семей.


В 2022 году в Орловской области планируется вложить 1 миллиард 548 миллионов рублей в национальный проект «Демография». В рамках программы в регионе будут построены четыре спортплощадки и физкультурно-оздоровительный комплекс, также продолжится возведение футбольного манежа в Орле и закупка нужного инвентаря.

На материальную поддержку семей предварительно потратят 1 миллиард 295 миллионов рублей.

Всего в следующем году доходы и расходы регионального бюджета могут составить 45 миллиардов 635 миллионов рублей, – сообщили в областном правительстве.


Артём Ежаков
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