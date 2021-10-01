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9:58, 29 сентября 2021 года Орловщина планирует вложить в «Демографию» свыше полутора миллиардов рублей В рамках национального проекта в регионе продолжится строительство спортивной инфраструктуры и поддержка семей.





В 2022 году в Орловской области планируется вложить 1 миллиард 548 миллионов рублей в национальный проект «Демография». В рамках программы в регионе будут построены четыре спортплощадки и физкультурно-оздоровительный комплекс, также продолжится возведение футбольного манежа в Орле и закупка нужного инвентаря.



На материальную поддержку семей предварительно потратят 1 миллиард 295 миллионов рублей.



Всего в следующем году доходы и расходы регионального бюджета могут составить 45 миллиардов 635 миллионов рублей, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



