Двое пенсионеров пострадали в столкновении с грузовиком в Орле

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10:15, 29 сентября 2021 года
Двое пенсионеров пострадали в столкновении с грузовиком в ОрлеДТП произошло накануне около полудня.
28 сентября в 11:35 в районе д. 9 по улице Зои Космодемьянской 70-летний водитель «Шевроле Орландо» врезался во встречный грузовик «МАЗ». Пенсионер и его 68-летняя пассажирка получили травмы. Об их степени серьезности не сообщается.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы, – сообщили в региональном УГИБДД.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков