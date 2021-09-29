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10:41, 29 сентября 2021 года В региональном МЧС 30 новых сотрудников приняли присягу Большинство из них - пожарные, но появился также психолог, бухгалтер и инспекторы госпожнадзора.





В региональном МЧС 30 новых сотрудников приняли присягу.



Новобранцы будут нести службу в Орле, Ливнах, Мценске, Нарышкино и Корсаково. Все они уже прошли испытательный срок, поэтому руководство уверено, молодые специалисты не подведут.



Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Это для всех важное событие, они, присягая, клянутся достойно защищать покой граждан, спасать их и быть примером в своей службе».





Юлия Сабельникова



