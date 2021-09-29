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10:48, 29 сентября 2021 года В Орле усилили контроль за соблюдением масочного режима Рейды по выявлению нарушителей проводятся в общественном транспорте и торговых центрах.





В Орловской области продолжает действовать масочный режим, введённый в связи с распространением коронавирусной инфекции.



За нарушение масочного режима, согласно кодексу об административных правонарушениях, физическому лицу грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностному лицу – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицу – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.





Орловское Информбюро



