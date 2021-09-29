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11:00, 29 сентября 2021 года В орловском лесу заблудилась семья с детьми К счастью, никто из потерявшихся накануне грибников не пострадал.





Вчера на Орловщине спасатели дважды выезжали на поиски заблудившихся людей. Люди потерялись вечером. Около 19:00 сотрудники МЧС получили информацию о пропавшей семье с двумя детьми в окрестностях поселка Перцовский Болховского района. Спустя полтора часа люди были найдены. Уже в девятом часу спасатели выезжали в село Юшково Шаблыкинского района, где искали двух грибников. Около полуночи они вышли на лесную опушку, где и были найдены, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артём Ежаков



