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11:27, 29 сентября 2021 года

В Орле соревновались лидеры профсоюзов

Уже второй год подряд на Орловщине проводится конкурс «Молодой профсоюзный лидер».


В Орле прошёл конкурс «Молодой профсоюзный лидер». За звание лучшего соревновались семь человек.

Участники должны были рассказать о себе и профсоюзной работе, пройти тестирование на знание трудового законодательства. Также предстояло принять участие в дебатах.

Как отметили участники конкурса, задания и вопросы пришлось решать непростые. Многие из них направлены не только на выявление лидерских качеств, но и на решение практических задач и проблем, с которыми на работе может столкнуться каждый.

По итогам конкурса лучший результат показала представитель профсоюза работников жизнеобеспечения Орловской области Любовь Козлова. В своей организации она возглавляет молодежный совет профсоюзов.

Любовь Козлова, победитель областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2021»: «Моя задача организовать информационную работу, чтобы все обо всём знали. Это клуб, где тебе окажут помощь, подскажут, объяснят, где, может быть, дадут новый толчок, новое направление в твоей профессиональной деятельности или интересам».

Теперь Любовь Козлова представит регион на окружном этапе конкурса, который будет проходить с 6 по 8 октября.

Кстати, 7 октября отмечается Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд.


Татьяна Тимохина
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