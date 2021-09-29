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11:27, 29 сентября 2021 года В Орле соревновались лидеры профсоюзов Уже второй год подряд на Орловщине проводится конкурс «Молодой профсоюзный лидер».





В Орле прошёл конкурс «Молодой профсоюзный лидер». За звание лучшего соревновались семь человек.



Участники должны были рассказать о себе и профсоюзной работе, пройти тестирование на знание трудового законодательства. Также предстояло принять участие в дебатах.



Как отметили участники конкурса, задания и вопросы пришлось решать непростые. Многие из них направлены не только на выявление лидерских качеств, но и на решение практических задач и проблем, с которыми на работе может столкнуться каждый.



По итогам конкурса лучший результат показала представитель профсоюза работников жизнеобеспечения Орловской области Любовь Козлова. В своей организации она возглавляет молодежный совет профсоюзов.



Любовь Козлова, победитель областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2021»: «Моя задача организовать информационную работу, чтобы все обо всём знали. Это клуб, где тебе окажут помощь, подскажут, объяснят, где, может быть, дадут новый толчок, новое направление в твоей профессиональной деятельности или интересам».

Теперь Любовь Козлова представит регион на окружном этапе конкурса, который будет проходить с 6 по 8 октября.



Кстати, 7 октября отмечается Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд.





Татьяна Тимохина



