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11:46, 29 сентября 2021 года Руководитель гимназии №34 города Орла Юлия Алферова представляет наш регион на Всероссийском конкурсе «Директор года России» Отборочный этап уже состоялся в онлайн-формате.





Для участия во Всероссийском конкурсе «Директор года России» заявки подали 700 человек. В том числе и руководитель гимназии №34 города Орла Юлия Алферова.



Юлия Алферова возглавляет образовательное учреждение в течение 12 лет. Пройдя тестирование, вышла в финал конкурса.



Юлия Алфёрова, директор гимназии №34 г. Орла: «Первое задание - сделать электронное портфолио и пройти тестирование, которое было строго регламентировано по времени, мы должны были сделать его в течение часа. Некоторые вопросы вызвали затруднение, мне пришлось подумать, но в этом и смысл».

Следующий этап пройдет уже в Подмосковье 5 октября. Участники должны представить видео-ролик о работе и свою формулу успеха. Юлии Владимировне есть что рассказать о своей работе. Школа №34, с одной стороны, учреждение спортивное - здесь готовят юных футболистов, но это полноценная гимназия с естественнонаучным и гуманитарным уклоном, так что учащиеся успехи показывают не только в спорте, но и в учёбе. А ещё учреждение почти всегда побеждает в городском конкурсе «Школа безопасности». Гимназия входит в пятёрку лучших школ Орловской области.



Кстати, это единственная школа, где есть скалодром. Так что ребят учат покорять вершины в прямом смысле слова. А ещё в этой гимназии есть традиция - звонить в колокольчики, чтобы привлечь внимание ребят. Колокольчиков в кабинете директора огромная коллекция, а началось всё с самого первого - школьного, который когда-то подавал сигнал на начало и конец урока.



Юлия Алфёрова, директор гимназии №34 г. Орла: «Он существует со дня образования школы, и когда я его увидела, мне захотелось иметь колокольчики, чтобы звонить в кабинетах».

Теперь помимо кубков и грамот с соревнований, из турпоездок, с форумов, семинаров и конкурсов в школу везут колокольчики. А в этот раз коллектив гимназии желает своему директору прозвучать на все страну, и 5 октября привезти с Всероссийского конкурса не только сувенир на память, но и победу.





Татьяна Тимохина



