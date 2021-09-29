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11:48, 29 сентября 2021 года

Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского областного совета

Утверждение кандидатуры не обошлось без бурной дискуссии.


Леонид Музалевский большинством голосов переизбран председателем Орловского областного совета народных депутатов, но утверждение его кандидатуры не обошлось без бурной дискуссии. Против кандидатуры Музалевского выступали представители «Справедливой России» и «КПРФ».

Оппоненты заявляли о принятых предыдущим созывом законах, ухудшающих жизнь орловцев. Музалевский и представители партии «Единая Россия» обвинения парировали, вспоминая о принятых важных и социально значимых законах.

Тем не менее, реальной кандидатуры в противовес Музалевскому предложено не было – 42 депутата поддержали предложенную кандидатуру, один воздержался, пятеро отказались.


Артём Ежаков
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