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11:57, 29 сентября 2021 года В Орле огласили окончательный список депутатов областного совета Сегодня состоялось первое заседание регионального заксобрания созыва 2021-2026 годов.





Новый состав Орловского областного совета народных депутатов собрался сегодня на первое заседание. Председатель региональной Избирательной комиссии Лилия Пиняева огласила итоговый список депутатов.



По областному избирательному округу в облсовет отобрались 25 из 50 депутатов:



• Вдовин Михаил Васильевич («ЕР»);

• Воропаева Алина Владимировна («СР»);

• Дынкович Иван Сергеевич («КПРФ»);

• Ерохина Татьяна Ивановна («ЕР»);

• Жернов Николай Александрович («ЕР»);

• Захаров Геннадий Егорович («КПРФ»);

• Иконников Василий Николаевич («КПРФ»);

• Ковалева Светлана Александровна («Новые люди»);

• Кутенев Сергей Николаевич («ЕР»);

• Лавунова Татьяна Васильевна («КПРФ»);

• Лагутин Максим Александрович («ЛДПР»);

• Лебедкин Юрий Викторович («КПРФ»);

• Мальфанова Юлия Сергеевна («ЕР»);

• Межуев Руслан Владимирович («ЛДПР»);

• Мельник Евгений Леонидович («КПРФ»);

• Меркулов Павел Александрович («ЕР»);

• Музалевский Леонид Семенович («ЕР»);

• Перелыгин Руслан Викторович («СР»);

• Прозукин Сергей Григорьевич («ЕР»);

• Соколов Андрей Александрович («ЕР»);

• Тушков Сергей Леонидович («СР»);

• Удалова Лариса Васильевна («ЕР»);

• Устинов Иван Алексеевич («Партия пенсионеров»);

• Филонов Владимир Иванович («ЕР»);

• Числов Владислав Александрович («ЛДПР»).



Оставшиеся места достались одномандатникам:



• Округ 1: Кошелев Олег Петрович («ЕР»);

• Округ 2: Зубцова Наталья Ивановна («ЕР»);

• Округ 3: Гоцакова Ирина Георгиевна («ЕР»);

• Округ 4: Косогов Евгений Владимирович («СР»);

• Округ 5: Рыбаков Виталий Анатольевич (самовыдвижение);

• Округ 6: Прокопов Евгений Егорович («КПРФ»);

• Округ 7: Макаров Александр Александрович («КПРФ»);

• Округ 8: Фролов Андрей Александрович («КПРФ»);

• Округ 9: Рыбаков Игорь Анатольевич («СР»);

• Округ 10: Прохорова Наталья Михайловна («ЕР»);

• Округ 11: Сезин Вадим Александрович («ЕР»);

• Округ 12: Астахова Елена Витальевна («ЕР»);

• Округ 13: Ревин Юрий Николаевич («ЕР»);

• Округ 14: Война Диана Анатольевна («СР»);

• Округ 15: Грачев Иван Александрович («ЕР»);

• Округ 16: Макаров Виктор Иванович («КПРФ»);

• Округ 17: Пашкова Ирина Викторовна («ЕР»);

• Округ 18: Шашков Владимир Иванович («ЕР»);

• Округ 19: Пониткин Дмитрий Михайлович («ЕР»);

• Округ 20: Веселовский Сергей Данилович («КПРФ»);

• Округ 21: Бушля Олег Анатольевич («ЕР»);

• Округ 22: Митин Иван Николаевич («ЕР»);

• Округ 23: Жилин Михаил Алексеевич («ЕР»);

• Округ 24: Грачев Александр Викторович («ЕР»);

• Округ 25: Потемкин Сергей Григорьевич («ЕР»).



По итогам выборов «Единая Россия» получила 27 мандатов, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» – 6, ЛДПР – 3, по одному – «Новые люди», «Партия пенсионеров». Также избран один самовыдвиженец.





Артём Ежаков



