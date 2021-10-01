В Орле огласили окончательный список депутатов областного совета

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11:57, 29 сентября 2021 года
В Орле огласили окончательный список депутатов областного советаСегодня состоялось первое заседание регионального заксобрания созыва 2021-2026 годов.
Новый состав Орловского областного совета народных депутатов собрался сегодня на первое заседание. Председатель региональной Избирательной комиссии Лилия Пиняева огласила итоговый список депутатов.
По областному избирательному округу в облсовет отобрались 25 из 50 депутатов:
• Вдовин Михаил Васильевич («ЕР»);
• Воропаева Алина Владимировна («СР»);
• Дынкович Иван Сергеевич («КПРФ»);
• Ерохина Татьяна Ивановна («ЕР»);
• Жернов Николай Александрович («ЕР»);
• Захаров Геннадий Егорович («КПРФ»);
• Иконников Василий Николаевич («КПРФ»);
• Ковалева Светлана Александровна («Новые люди»);
• Кутенев Сергей Николаевич («ЕР»);
• Лавунова Татьяна Васильевна («КПРФ»);
• Лагутин Максим Александрович («ЛДПР»);
• Лебедкин Юрий Викторович («КПРФ»);
• Мальфанова Юлия Сергеевна («ЕР»);
• Межуев Руслан Владимирович («ЛДПР»);
• Мельник Евгений Леонидович («КПРФ»);
• Меркулов Павел Александрович («ЕР»);
• Музалевский Леонид Семенович («ЕР»);
• Перелыгин Руслан Викторович («СР»);
• Прозукин Сергей Григорьевич («ЕР»);
• Соколов Андрей Александрович («ЕР»);
• Тушков Сергей Леонидович («СР»);
• Удалова Лариса Васильевна («ЕР»);
• Устинов Иван Алексеевич («Партия пенсионеров»);
• Филонов Владимир Иванович («ЕР»);
• Числов Владислав Александрович («ЛДПР»).
Оставшиеся места достались одномандатникам:
• Округ 1: Кошелев Олег Петрович («ЕР»);
• Округ 2: Зубцова Наталья Ивановна («ЕР»);
• Округ 3: Гоцакова Ирина Георгиевна («ЕР»);
• Округ 4: Косогов Евгений Владимирович («СР»);
• Округ 5: Рыбаков Виталий Анатольевич (самовыдвижение);
• Округ 6: Прокопов Евгений Егорович («КПРФ»);
• Округ 7: Макаров Александр Александрович («КПРФ»);
• Округ 8: Фролов Андрей Александрович («КПРФ»);
• Округ 9: Рыбаков Игорь Анатольевич («СР»);
• Округ 10: Прохорова Наталья Михайловна («ЕР»);
• Округ 11: Сезин Вадим Александрович («ЕР»);
• Округ 12: Астахова Елена Витальевна («ЕР»);
• Округ 13: Ревин Юрий Николаевич («ЕР»);
• Округ 14: Война Диана Анатольевна («СР»);
• Округ 15: Грачев Иван Александрович («ЕР»);
• Округ 16: Макаров Виктор Иванович («КПРФ»);
• Округ 17: Пашкова Ирина Викторовна («ЕР»);
• Округ 18: Шашков Владимир Иванович («ЕР»);
• Округ 19: Пониткин Дмитрий Михайлович («ЕР»);
• Округ 20: Веселовский Сергей Данилович («КПРФ»);
• Округ 21: Бушля Олег Анатольевич («ЕР»);
• Округ 22: Митин Иван Николаевич («ЕР»);
• Округ 23: Жилин Михаил Алексеевич («ЕР»);
• Округ 24: Грачев Александр Викторович («ЕР»);
• Округ 25: Потемкин Сергей Григорьевич («ЕР»).
По итогам выборов «Единая Россия» получила 27 мандатов, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» – 6, ЛДПР – 3, по одному – «Новые люди», «Партия пенсионеров». Также избран один самовыдвиженец.
Артём Ежаков